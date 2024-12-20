Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı: 1 ölü, 80 yaralı

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.

Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı da bildirildi.

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

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