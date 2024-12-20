Tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intihar etti

2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intihar etti

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 22:57, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:49
Yazdır
Tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intihar etti

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede bulunan dairede Mert Okumuş (24) ile Arzu Açıkgöz (47) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okumuş, Açıkgöz'e tabancayla 2 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Okumuş ise Açıkgöz'ün aracıyla olay yerinde kaçtı.

Polis ekiplerinin kovalamacası sırasında zanlının kullandığı 55 AHB 964 plakalı cip, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir polis aracıyla 7 araca daha çarparak durabildi.

Okumuş, bu sırada araçta tabancayla intihar etti.

Açıkgöz ve Okumuş'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Açıkgöz'ün Atakum ile Ordu'nun Ünye ilçesinde güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber