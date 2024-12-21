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21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 00:03
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21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Hristijan Mickoski ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya gelecek.

- Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle düzenlenen programa katılacak.

(Kuzey Makedonya)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı ile Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak, USFP Birinci Sekreteri Driss Lachgar ile görüşecek.

(Rabat)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Burdur Valiliğini ziyaret edecek. Bakan Göktaş, Isparta Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Burdur/12.00/15.00/Isparta/17.00/17.20)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konut yıkımı ile Bağcılar'da 365 konut temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Karabük/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'ne katılacak.

(Osmaniye/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Kastamonu/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına; Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası; Erzurumspor FK-Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor, Manisa FK-Şanlıurfaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Erzurum/Iğdır/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

3- Nesine 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasından ertelenen Çorluspor-Alanya 1221 Futbol karşılaşması oynanacak.

(Tekirdağ/13.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası; Yalovaspor Basketbol-Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka-Aliağa Petkimspor ve Galatasaray-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla başlayacak.

(Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası; Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza-Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Kocaeli/16.00/Ankara/17.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından, Üsküdar Belediyespor-Adasokağı müsabakası oynanacak.

(İstanbul/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına; Rize Belediyespor-Spor Toto, DEPSAŞ Enerji-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Ankara/İstanbul/17.00)

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