21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
21 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Hristijan Mickoski ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya gelecek.
- Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle düzenlenen programa katılacak.
(Kuzey Makedonya)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı ile Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak, USFP Birinci Sekreteri Driss Lachgar ile görüşecek.
(Rabat)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Burdur Valiliğini ziyaret edecek. Bakan Göktaş, Isparta Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Burdur/12.00/15.00/Isparta/17.00/17.20)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konut yıkımı ile Bağcılar'da 365 konut temel atma törenine katılacak.
(İstanbul/14.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Karabük/12.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'ne katılacak.
(Osmaniye/12.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Kastamonu/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına; Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/16.00/İstanbul/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftası; Erzurumspor FK-Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor, Manisa FK-Şanlıurfaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Erzurum/Iğdır/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)
3- Nesine 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasından ertelenen Çorluspor-Alanya 1221 Futbol karşılaşması oynanacak.
(Tekirdağ/13.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası; Yalovaspor Basketbol-Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka-Aliağa Petkimspor ve Galatasaray-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla başlayacak.
(Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.30)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası; Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza-Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/Kocaeli/16.00/Ankara/17.00)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından, Üsküdar Belediyespor-Adasokağı müsabakası oynanacak.
(İstanbul/16.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına; Rize Belediyespor-Spor Toto, DEPSAŞ Enerji-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.00/Ankara/İstanbul/17.00)