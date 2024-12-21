İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri, Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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