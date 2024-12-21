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Zeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu, D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce polis aracına ardından park halindeki kamyona çarptı. Kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 07:49, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 07:51
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Zeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu D-100 yan yolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hızla ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KFL 10 plakalı otomobil, önce benzin istasyonuna girmekte olan polis aracına daha sonra da park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 polis memuru ve otomobildeki 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada hasar alan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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