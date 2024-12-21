Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Ticaret Bakanlığı'nın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar" yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, yenilenmiş ürün niteliğinde olup 25 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonları ile bu niteliğe sahip olmayan ve fiyatı 20 bin TL'yi aşan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 08:12, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 08:15
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit sürelerini yeniden düzenledi.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
20 bin lira üzeri olan cihazlarda taksit süresi 3 ay
Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL'nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.
Yeni taksit sınırları
Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri şu şekilde düzenlendi:
- 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay.
- 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay.
- 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay.
- 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay.
- 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmayacak