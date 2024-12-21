Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit sürelerini yeniden düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 bin lira üzeri olan cihazlarda taksit süresi 3 ay

Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL'nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.

Yeni taksit sınırları

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri şu şekilde düzenlendi: