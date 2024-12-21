'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Patrona yok işçiye var!
Patrona yok işçiye var!
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımlandı
Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımlandı
21 Aralık 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
21 Aralık 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 Aralık 2024 Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM, Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle Kıyı Ege ve Antalya çevresinde çok kuvvetli yağış, iç ve doğu kesimlerde ise don ve çığ tehlikesi bekleniyor. İstanbul'da Erbain soğukları geliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişleri olacak. Bugün Istanbul, Izmir, Bursa, Antalya boyunca yağmur olumsuzluk yaratabilecek kadar şiddetli olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 08:46, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 09:19
Yazdır
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava ile Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklı yağışların etkili olacağını duyurdu. Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Gümüşhane çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yağışlar, batı ve güney bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken, Sivas, Yozgat, Erzincan, Bolu ve Tunceli gibi illerde karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağışlar; Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor..

Meteorolojiden uyarılar

Kuvvetli yağış: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile İç Anadolu'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına: Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Buzlanma ve çığ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi ve iç bölgelerde buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Bölgelere ve illere göre hava durumu

Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, Sivas ve Yozgat'ın yüksekleri ile Konya'nın güneybatısının yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber