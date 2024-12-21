Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasından sonra Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin geri dönüşlerinin sağlanması için izlenecek yol haritasını Meclis'le paylaştı.

Güler, Suriyelilerin geri dönüşleri için iki aşamalı bir plan öngörüldüğünü söyledi. Güler, 2025 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Genel Kurul'da, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye olan etkilerini değerlendirdi.

DÖNÜŞLERDE İLERLEME VAR

Güler, ilk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşlerinin organize edileceğini ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacağını söyledi. Güler, "Bu kapsamda, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlerle ilgili olarak Türkiye coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır" bilgisini paylaştı. Güler, geri dönüşlerin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını da söyledi.

YOL HARİTASI HAZIR

Güler, 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1,5 ila 2 katına çıktığını anımsattı. Güler şunları kaydetti: "Türkiye'deki Suriyelilerinin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır."