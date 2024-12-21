Dini değerleri aşağılayan paylaşım yaptığı belirlenen zanlı yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerde bir video paylaşımında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerin yer aldığını tespit ederek, şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 09:59, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 09:59
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada işlenen suçlarla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, bir platformda paylaşılan videoda dini değerleri alenen aşağılayacak ifadeler kullanıldığını belirledi.
İncelemede, videonun içeriğinde yar alan ifadeleri kullandığı tespit edilen şüpheli A.A. (20) polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.