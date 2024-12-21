Yoğurt diye nişasta satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni markalar ekledi. Yurttaşların sağlığını tehdit eden hileli bir çok marka ifşa edilirken hileli ürünler arasında bir yoğurt markası da yer aldı.

Yoğurtta nişasta var!

Yurttaşları kandırarak hileli ve halk sağlığını tehdit eden ürünler satan markalar Bakanlığın tağşiş listesinde yer alırken söz konusu listede bulunan yoğurt markasının ürünlerinde nişasta tespit edildiği belirtildi.

Listede yok yok!

Bakanlığın açıkladığı listede, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar arasında süzme çiçek balı, zeytinyağı, kıyma gibi ürünler de yer aldı.

Süzme çiçek balı olarak satılan ürünlerin aslında şeker şurubu olduğu belirlenirken zeytinyağlarında ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Söz konusu ürünler, Bakanlığın listesinde şu şekilde sıralandı: