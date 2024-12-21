13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 12:30, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:40
Diyarbakır-Elazığ Kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.