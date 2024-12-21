Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yozgat'ta, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 13:16, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:34
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E'nin Yerköy ilçesinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda Ö.E. bir otomobilde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.