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CHP Antalya il başkan yardımcısı haraç iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da araç satan galericilerden haraç almak isteyen çete üyeleriyle bağlantısı olduğu iddia edilen CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, gözaltına alınıp tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 13:34, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:36
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CHP Antalya il başkan yardımcısı haraç iddiasıyla tutuklandı

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, araç satan galericilerden haraç almak isteyen bir çete ile bağlantısının bulunduğu iddiası sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Akbulut, polis ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İL BAŞKANI SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI

Akbulut'un tutuklanmasıyla ilgili sosyal medyadan yazılı açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, şunları kaydetti: "İl yönetim kurulu üyesi Anıl Akbulut hakkında devam eden bir soruşturma sebebiyle tutuklanmıştır. Anıl Akbulut partimizin yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edilmiştir. Söz konusu soruşturma ve dava süreci takip edilecektir."

DAVA DOSYASI ADLİYEDE, DİSİPLİNE SEVK ETTİK'

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kamacı, "Yaşanan olay Anıl Beyin kişisel, şahsi olayıdır. Bu kişinin kendisiyle ilgili bir durum ama biz gerekeni yaptık. Dava dosyası adliyede. Biz disipline sevk ettik" dedi.

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