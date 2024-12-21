DEVA Partili Belediye başkanı partisinden istifa etti
31 Mart'ta Suvarlı Belediye Başkanı seçilen Haydar Sert, beldenin kronikleşen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Sert, halktan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak aldığı kararın beldeye hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 14:31, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 16:46
31 Mart'ta Adıyaman Suvarlı Belediyesi'ne başkan seçilen Haydar Sert, DEVA
Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Haydar Sert, açıklamasında beldenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediğini belirterek,
''Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.