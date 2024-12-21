2025 Bütçesi: Eğitime 2,2 trilyon, Tarıma 705 milyar destek

Hükümet, 2025 yılında doğal gazda 212 milyar lira, elektrikte 260 milyar lira, kömür alımında ise 11,5 milyar liralık enerji sübvansiyonu sağlayacak. Öte yandan çiftçilerin hububat alımları için 20 milyar liralık ödenek ayıran hükümet, esnaf ve çiftçi kredi faiz destekleri için kamu bankalarına 220 milyar lira tutarında görevlendirme ödemesi sağlayacak. 2025 yılında toplam sübvansiyon payı genel bütçenin yüzde 4,85'ini oluşturacak.

EĞİTİM VE SAĞLIĞA 4,5 TRİLYON

Enerji sübvansiyonları, kömür yardımları, hububat alımları, esnaf ve çiftçi kredi faiz desteklerinin toplamı 713 milyar lirayı bulacak. 14,7 trilyon lira tutarında gider öngören 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesine 583,7 milyar lira tutarında ödenek öngörüldü. Bütçede en fazla kalem 2 trilyon 180,7 milyar lira ile eğitim oldu.

Sağlık hizmetlerine, sosyal güvenlik harcamalarıyla beraber 2 trilyon 435 milyar liralık bir ödenek ayrıldı. 2025 yılı bütçesinde sosyal yardım desteklerine ayrılan miktar 650,9 milyar lirayı bulurken, tarıma 705,6 milyar lira kaynak ayrıldı.

Tarıma destek programları, tarım sektörünün yatırım ödenekleri, tarım sektörü vergi harcamaları kapsamında yine destekler, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri olmak üzere toplam 705,6 milyar lira tarıma ayrıldı.

FAIZ HARIÇ DENK BÜTÇE HEDEFİ

Bütçenin faiz dışı harcamalar ile toplam gelirleri 2025 yılında eşitlenmesi bekleniyor.

Bütçe açığının düşmesiyle birlikte emeklinin üzerinde hayat pahalılığından kaynaklı yükün azalması sağlanacak. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 130,9 milyar lira ödenek sağlanacak. Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 70,2 milyar liralık bütçe oluşturulacak. Engelli vatandaşların eğitim desteği ise 47 milyar liraya çıkarılacak.