Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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