Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 16:05, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:53
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hae getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.