Suriye'nin yeni dışişleri bakanı Türkiye mezunu Esaad Hasan Eş-Şiybani

Suriye'deki yeni yönetimde Dışişleri Bakanı olarak görev alacak isim Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu.

Eş-Şiybani 1987'de Haseke vilayetinde doğdu, Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını Türkiye'de yaptı

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır.

Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.

Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı.

Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.