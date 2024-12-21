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Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bindi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 18:06, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 18:11
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Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya: Ülkesine Dönen Suriyelilerin Sayısı Artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Selçuklu Teşkilatı 8'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin ardından ülkesine dönen Suriyelilerin sayısında artış olduğunu belirtti. Yerlikaya, savaş ve zulümden kaçanlara Türkiye'nin tarihsel olarak kucak açtığını vurgulayarak, gönüllü geri dönüşlerin sürdüğünü ifade etti.

Gönüllü Geri Dönüşlerde Artış

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında aylık ortalama 11 bin Suriyelinin güvenli ve düzenli bir şekilde ülkelerine döndüğünü açıklayarak, yılın başından 9 Aralık'a kadar toplamda 124 bin 325 Suriyelinin vatanlarına döndüğünü bildirdi. Suriye'de özgürlük ortamının sağlanmasının ardından dönüşlerin hızlandığına işaret eden Yerlikaya, bu sürecin Türkiye'nin barışçıl yaklaşımı çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Göç Yönetimi Anlayışı

Yerlikaya, göç yönetiminde temel yaklaşımın insan hakları ve kamu düzeni olduğunu vurguladı. Medeniyet değerlerine bağlı kalarak asayişi ön planda tuttuklarını belirtti. Suç oranlarının düşürülmesi ve aydınlatma oranlarının artırılması konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

  • "Bu yılın ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 28 bin 446 azalttık."
  • "Aydınlatma oranını yüzde 98 seviyesine çıkardık."
  • Türkiye'nin Göç Politikasındaki Yeri
  • Türkiye'nin hem barışın teminatı hem de insani değerlerin simgesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, göç yönetiminde uluslararası standartları uyguladıklarını ifade etti. Ensar-muhacir anlayışına dikkat çeken Bakan, "Savaş ve zulümden kaçanlara nasıl kucak açtıysak, şimdi de gönüllü ve güvenli dönüş süreçlerini destekliyoruz," dedi.

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