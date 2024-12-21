Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya: Ülkesine Dönen Suriyelilerin Sayısı Artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Selçuklu Teşkilatı 8'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin ardından ülkesine dönen Suriyelilerin sayısında artış olduğunu belirtti. Yerlikaya, savaş ve zulümden kaçanlara Türkiye'nin tarihsel olarak kucak açtığını vurgulayarak, gönüllü geri dönüşlerin sürdüğünü ifade etti.

Gönüllü Geri Dönüşlerde Artış

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında aylık ortalama 11 bin Suriyelinin güvenli ve düzenli bir şekilde ülkelerine döndüğünü açıklayarak, yılın başından 9 Aralık'a kadar toplamda 124 bin 325 Suriyelinin vatanlarına döndüğünü bildirdi. Suriye'de özgürlük ortamının sağlanmasının ardından dönüşlerin hızlandığına işaret eden Yerlikaya, bu sürecin Türkiye'nin barışçıl yaklaşımı çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Göç Yönetimi Anlayışı

Yerlikaya, göç yönetiminde temel yaklaşımın insan hakları ve kamu düzeni olduğunu vurguladı. Medeniyet değerlerine bağlı kalarak asayişi ön planda tuttuklarını belirtti. Suç oranlarının düşürülmesi ve aydınlatma oranlarının artırılması konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini şu sözlerle dile getirdi: