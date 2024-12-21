Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sivil Toplum Kuruluşları Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşmasında konuştu.

Erdoğan AK Parti'nin siyasetinde ayrımcılık olmadığını belirterek Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti. "Erdoğan, Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır. İlk dört madde tartışmamız yoktur. Ülkemizin ihtiyacını gördüğümüz için bu çağrıyı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca Bodrum ve Muğla'da belediyeleri "altyapı yatırımı yapmamakla" eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

"Siyasetimizde ayrımcılık yoktur. Sandıktan birinci çıkmak önemlidir ama aslolan milletin gönlüne girebilmektir.

BİZİM SİYASET FELSEFEMİZDE AYRIMCILIK YOKTUR

Bu ülken yakın geçmişinde büyük acılar yaşandı. Milletin tercihleri yok sayıldı. Milli iradeye darbe vuruldu. 40 yıllık terörle mücadelemizde nice koçyiğit şehit düştü. Kürt kardeşlerimiz bir tarafta terör örgütünün diğer tarafta dikta sevdalısı bir grubun olduğu kisveye sıkıştırıldı.

Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımız kimliklerini korkusuzca dile getiremiyordu. Başörtülü kız kardeşlerimizin eğitim hayatları kısıtlanmıştı. Toplumun ekseriyeti ya yasaklarla ya da yoksullukla boğuşuyordu. Allah'a hamdolsun bunun gibi birçok şeyi geride bıraktık. Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldırdık.

Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık asla yoktur. Etnik kökeni, sandıktaki tercihi ne olursa olsun 85 milyonun hepsi bizim kardeşimizdir. Acımız bir, sevincimiz bir, istikbalimiz birdir.

TÜRKİYE'NİN DARBE ANAYASASI KAMBURUNDAN KURTULMASI ŞARTTIR

Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır. Ülkemizin ihtiyacını gördüğümüz için bu çağrıyı yapıyoruz. Muhalefet ise sorunun büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. İlk dört madde tartışmamız yoktur. Yeni anayasa geç kalmış bir ihtiyaçtır.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yeni Anayasa iradesi güçlüdür. Meclis'in kendinden bekleneni yerine getirmesi bekliyor ve umut ediyoruz. Muğla'nın iş dünyasıyla kanaat önderleriyle yanımızda olması bu süreçte çok önemlidir.

BEN DE MUĞLALI SAYILIRIM

Muğla hak ettiği ilgili görmüyor. Her yıl Muğla ve Bodurum 1.5 milyon turist ağırlıyor. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi. Biz turizmde gaza basarken yerel yönetimlerde bir atalet hatta sabotaja varan tavır görüyoruz. Turizmden gelir elde ediyorlar ama altyapı yatırımı yapmıyorlar. Başta Bodrum olmak üzere birçok ilçede bunu görüyorsunuz. Ben de Muğlalı sayılırım.

İstanbul'da belediye başkanlığı yaparken çöp çukur çamuru 1 yılda sildik süpürdük. Aynı sorun şimdi Muğla'da ve İzmir'de var. İzmir'de de hizmet vermeyen garip bir zihniyet var. Biz ise derde derman olmanın peşindeyiz."