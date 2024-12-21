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Alman otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen ile sendika arasında anlaşma sağlandı. Gelecekte 35 bin işten çıkarma ve kapasite düşürme de dahil olmak üzere geniş kapsamlı değişiklikleri içeren anlaşma kitlesek grevlerin önüne geçecek. Uzmanlar anlaşmayı iki taraf için de 'kazanım' olarak değerlendirdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 20:17, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 20:21
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Alman otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv devi Volkswagen, kitlesel grevlerin önüne geçmek için dün sendikala son anda vardığı anlaşmada 35 bini aşkın işten çıkarma ve kapasite düşürme de dahil olmak üzere geniş kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Grup CEO'su Oliver Blume yaptığı açıklamada, "Uzun ve yoğun müzakerelerin ardından varılan anlaşma, Volkswagen markasının gelecekteki yaşayabilirliği için önemli bir sinyaldir" dedi.

Volkswagen'dan yapılan açıklamada, anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar Euro tasarruf sağlayacağını ve 2024 hedefleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı belirtildi.

Dresden fabrikası için alternatif seçenekleri araştırıldığı ve Osnabrueck tesisini yeniden kullanacağı da ifade edildi. Üretimin bir kısmı ise Meksika'ya kaydırılacak.

Yüzde 5'lik ücret artışı askıya alındı

IG Metall Sendikası kasım ayında kararlaştırılan yüzde 5'lik ücret artışının askıya alınacağını ve 2025 yılı sonuna kadar Dresden fabrikasında araç üretiminin durdurulacağını açıkladı.

Çalışma konseyi başkanı Daniela Cavallo, "Hiçbir tesis kapatılmayacak, operasyonel nedenlerle kimse işten çıkarılmayacak ve şirket ücret anlaşmamız uzun vadede güvence altına alınacak" dedi.

Cavallo şöyle devam etti: "Bu üçlü anlaşma ile en zor ekonomik koşullar altında kaya gibi sağlam bir çözüm elde ettik" dedi.

Başbakan da olumlu karşıladı

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi ile sendikalar arasındaki anlaşma Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından da olumlu karşılandı.

Scholz, "Şirket ve sendikaların bugün iyi, toplumsal olarak kabul edilebilir bir çözüm üzerinde anlaşmaları iyi haber. Anlaşma tüm zorluklara karşın Volkswagen ve çalışanlarının iyi bir geleceğe umutla bakabilmelerini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Volskwagen sadece bir başlangıç

Frankfurt Merkezli Hauck Aufhauser Lampe Başekonomisti Alexander Krueger, "İlk bakışta iki tarafın da az çok kabul edebileceği bir uzlaşma gibi görünüyor. Başkaca şirketler de işten çıkarma planları yapıyor ve Volkswagen sadece bir başlangıç gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre; Krueger, rekabetçi fiyatın baskısının muhtemelen daha ileriki bir tarihte daha fazla düzenleme gerektirecek. Krueger, "Tüm bu faaliyetler Almanya'nın ekonomi politikası açısından yeni bir baş" ifadesini kullandı.

Avrupa otomobil piyasaları analisti Mattias Schmidt ise Volkswagen'ın iki tarafın da kazanım olduğunu iddia edebileceği, iki taraf için de kazanım elde etme umuduyla ihtiyaç duydukları tedbirleri aşırı vurgulayarak müzakerelere girdiğini düşünüyor.

Schmidt, "2030'a doğru demografik bir eğri üzerinde 35 bin işten çıkarma muhtemelen yeterli değil ve Avrupa pazarında şimdilerde gördüğümüz durgunluğu gidermek için çok uzun bir zaman dilimi" ifadelerini kullandı.

100 bin işçi greve çıktı

Yaklaşık 100 bin işçi geçen ay içinde iki ayrı grev düzenleyerek ücretlerin düşürülmesi, kapasitenin azaltılması ve Almanya'daki fabrikaların ilk kez kapatılması planlarını protesto etmişti. Bunlar Volkswagen'in 87 yıllık tarihindeki en büyük grevler olarak tarihe geçti.

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