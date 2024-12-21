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İstanbul'da deprem oldu

İstanbul Avcılar'da saat 20.31'de, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 20:58, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 21:05
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İstanbul'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Avcılar merkezli 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.31 'de gerçekleşen depremin, yerin 9.82 kilometre derinliğnde olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin paylaşımı şu şekilde

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