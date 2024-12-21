İstanbul'da deprem oldu

Saat 20.31 'de gerçekleşen depremin, yerin 9.82 kilometre derinliğnde olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Avcılar merkezli 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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