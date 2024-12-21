Beşiktaş'ta taraftardan takıma büyük tepki

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligde son 8 maçında tek galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

Uzun süredir devam eden kötü gidişatın üzerine Alanyaspor beraberliğiyle siyah-beyazlı taraftarlar da takıma tepkisini artırdı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, yoğun bir ıslıklı tepkide bulundu.

En çok ıslıklanan oyuncu 2. yarıda oyuna giren sol bek Arthur Masuaku oldu. Masuaku'ya her top geldiğinde stattan ıslık sesleri yükseldi.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolseverler, eski başkan Hasan Arat aleyhinde de tezahüratlar yaptı.