KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Başvuruların başlaması ile şimdi de son tarih merak konusu oldu.

KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvuruları devam ediyor. KPSS-2024/2 tercih kılavuzu doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak. İşte, KPSS-2024/2 merkezi atama başvuruları hakkında son bilgiler...