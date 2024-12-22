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Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar

Türk-İş'in 29 bin 583 lira olarak talep ettiği yeni asgari ücretin 22-24 bin lira arasında sonuçlanabileceği bekleniyor. Öte yandan işverene verilen 700 lira asgari ücret desteğinin artırılması da gündemde. AK Parti kulislerinde de en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükselebileceği tahminleri yapılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 07:45, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 08:04
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Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; önümüzdeki hafta netleşmesi beklenen 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı belirtildi.

Asgari ücrete devlet tarafından 2024 yılı için verilen desteğin süresi ay sonunda bitiyor. Bu sebeple, yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

ASGARİDE VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA TAHMİNLER

AK Parti kulislerinde ayrıca en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı. AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak'ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkanları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" dedi.

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