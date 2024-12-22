Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" ile öğretmenlerin kariyer süreçleri yeniden şekillendi.

Yeni Yönetmelik ile Gelen Değişiklikler

Kıdem Şartı Esas Alındı : Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri için kıdem şartını sağlama, öngörülen eğitimi tamamlama, kademe cezası bulunmama ve halen öğretmen ünvanıyla çalışma şartı getirildi.

: Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri için kıdem şartını sağlama, öngörülen eğitimi tamamlama, kademe cezası bulunmama ve halen öğretmen ünvanıyla çalışma şartı getirildi. 20 Yılda Başöğretmenlik Mümkün : Yeni düzenleme ile öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıl hizmeti olanlar, doğrudan başöğretmenlik ünvanı için başvurabilecek.

: Yeni düzenleme ile öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıl hizmeti olanlar, doğrudan başöğretmenlik ünvanı için başvurabilecek. Uzman ve Başöğretmenlik İçin Eğitim Programı : Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen ünvanı için düzenlenecek eğitimi tamamladıklarında bu ünvanı alabilecek. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olanlar ise başöğretmenlik eğitimiyle bu ünvanı alabilecek.

: Sınav Şartı Kaldırıldı : Yeni yönetmelik ile kariyer basamakları için sınav ve mesleki çalışma şartları kaldırıldı.

: Yeni yönetmelik ile kariyer basamakları için sınav ve mesleki çalışma şartları kaldırıldı. Özel ve Kamu Kurumlarında Görev Yapanlar Başvurabilecek: Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında ve kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler de belirlenen şartları sağlamaları halinde kariyer basamaklarına başvurabilecek.

2025 Yılında İlk Uygulama

Yönetmelik kapsamında 2025 yılında 300 bini aşkın öğretmenin uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik ünvanı alması bekleniyor.

Geçmiş Düzenlemeler ve AYM Kararı

2022'de yapılan 12 maddelik düzenleme, CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilmişti. Bu kararın ardından MEB, öğretmenlerin kariyer süreçlerini daha kapsayıcı ve adil bir şekilde düzenlemek amacıyla yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yeni düzenleme, öğretmenlerin kariyer basamaklarında daha hızlı ilerlemelerini sağlayarak mesleki motivasyonu artırmayı hedefliyor.

MAHMUT ÖZAY