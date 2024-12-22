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Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Dönem: Önce Fidan sonra Erdoğan

Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkileri geliştirmek için adımlarını hızlandırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti planlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilerleyen dönemde Suriye'ye gidebileceği belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 08:10, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 08:13
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Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Dönem: Önce Fidan sonra Erdoğan

Türkiye, Suriye ile ilişkilerini yeniden yapılandırma sürecine hız verdi. Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam'a 'Geçici Maslahatgüzar' olarak atanmasının ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planladığı açıklandı.

Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24'e konuşan Bakan Fidan, "Şam'ı ziyaret etmeyi ve Şam'daki yeni yönetimle görüşmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı. Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Tvnet'e özel bir röportaj veren Burhan Köroğlu ise, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Şam'a gelişi söz konusu. Daha sonra uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerindeki bu diplomatik adımlar, bölgesel iş birliği ve istikrar arayışları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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