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Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi

Emniyet'te FETÖ bağlantısı tespit edilen 951 tim personeli ile kritik büro amirliklerinde görev alan 243 rütbeli rütbesiz personel pasif görevlere çekilerek büyük bir güvenlik açığı ortadan kaldırıldı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 08:28, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 08:35
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Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Garson" kod adlı FETÖ mahrem sorumlusuna ait SD kartın şifrelerini çözerek Emniyet teşkilatındaki örgüt yapılanmasını açığa çıkardı. 6 yıllık çalışma sonucunda 55 bin dosyalık bir arşiv elde edildi ve 3 bin kripto polis tespit edildi.

Kritik Personel Pasif Göreve Çekildi

Özel Harekat Başkanlığı, FETÖ bağlantısı tespit edilen 951 tim personeli ile kritik büro amirliklerinde görev yapan 243 rütbeli ve rütbesiz toplam 1194 personeli pasif görevlere çekerek büyük bir güvenlik açığını kapattı.

Depolarda Sayım Başlatıldı

Pasif göreve çekilenler arasında depo sorumluları, taşınır mal sorumluları, eğitim, idari büro ve ulaştırma gibi kritik birimlerde görev yapan personel bulunuyor. Bu kararın ardından Özel Harekat Şube Müdürlükleri'nde kapsamlı bir sayım süreci başlatıldı.

Harekat Planlama Birimi En Çok Etkilenenler Arasında

Terörle mücadele ve üst düzey güvenlik planlamalarından sorumlu Harekat Planlama Koordinasyon Büro Amirliği, FETÖ bağlantılı personelin en çok sızdığı birimlerden biri oldu.

Mahkeme Kararıyla Geri Dönüşler Tartışma Yarattı

"Garson" kod adlı tanığın dijital verilerinin delil olarak kabul edilmediği gerekçesiyle bazı personelin göreve iade edilmesi dikkat çekti. İade edilen personelin, görevden alınmalarının kendi talepleriyle gerçekleştiğini savunarak dilekçeler vermesi ise tartışmalara neden oldu.

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