Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e yükseltildi

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında dikkat çeken bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Kurumlar vergisi nedir?



Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul edilir ve kurumlar vergisi mükellefidir. Şahıs şirketleri ise kurumlar vergisi ödemez.

Kurumlar vergisini kimler öder?



Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü olanlar, verginin isminde de yer aldığı gibi yasal olarak kurum statüsünde olanlardır. Eğer şahıs şirketi değilseniz kurumlar vergisini ödemek durumundasınız. Şahıs şirketlerinin ise kurumlar vergisi ödeme zorunluluğu yoktur.