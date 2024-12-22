Motorine 58 kuruş zam geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 58 kuruşluk zam yapıldı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 09:30, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:16
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 58 kuruş zam yapıldı.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 22 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.14 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.02 TL
Motorin litre fiyatı: 43.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.60 TL
Motorin litre fiyatı: 42.52 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 45.01 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL