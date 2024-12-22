Motorine 58 kuruş zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 58 kuruş zam yapıldı.

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