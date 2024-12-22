Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
Hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 ölü
Hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 ölü
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine 58 kuruş zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 58 kuruşluk zam yapıldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 09:30, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:16
Yazdır

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 58 kuruş zam yapıldı.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 22 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.14 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.02 TL
Motorin litre fiyatı: 43.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.60 TL
Motorin litre fiyatı: 42.52 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 45.01 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber