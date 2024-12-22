ABD, Kızıldeniz'de 'yanlışlıkla' kendi savaş uçağını düşürdü

NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.