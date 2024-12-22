Üniversite, bölüm mezunlarına fırsat vermeli!

Mersin Üniversitesi tarafından 20 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.



Takipçilerimizden gelen bildirimlerde, ilgili Üniversiteye bağlı Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemler Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında ilan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarında Yönetim Bilişim Sistemleri alanında eğitim görmüş adaylara başvuru şansı verilmediği ifade edilmektedir.



İlgili ilanları incelediğimizde; Doçent kadrosunda Tarım Ekonomisi üzerine doçentliğini alan, Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda ise İşletme alanında doktora eğitimi görmüş adaylara müracaat imkanı verildiği tespit edilmiştir.



Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) alanı ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte gerek doçentlik düzeyinde gerekse de doktora düzeyinde mezun veren bir akademik programdır.



Diğer taraftan, ilgili bölümün akademik kadrosunu incelediğimizde halihazırda 2 Profesör ve 1 Doçentin görev yaptığı görülmekle birlikte, ilgili kişilerin doktora ve doçentlik alanlarının YBS olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bölüme dahil edilecek iki yeni öğretim üyesinin alanının YBS yerine Tarım Ekonomisi ve İşletme alanından belirlenmesi kararına yönelik takipçilerimizden gelen eleştirilerin son derece yerinde olduğunu ifade etmek isteriz.



Bu kapsamda, halen başvuru süreci yeni başlayan bu iki öğretim üyesi kadrosunun yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını YBS mezunları adına Mersin Üniversitesi yönetiminin dikkatlerine sunarız.