Üniversite, bölüm mezunlarına fırsat vermeli!
Mersin Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde ilan ettiği iki kadroda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermeli!
Mersin Üniversitesi tarafından 20 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı
alanlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere çok sayıda öğretim
üyesi kadrosu ilan
edilmiştir.
Takipçilerimizden gelen bildirimlerde, ilgili Üniversiteye bağlı Erdemli Uygulamalı
Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemler Bölümü Yönetim
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında ilan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarında Yönetim Bilişim Sistemleri alanında eğitim görmüş adaylara başvuru
şansı verilmediği ifade edilmektedir.
İlgili ilanları incelediğimizde; Doçent kadrosunda Tarım Ekonomisi üzerine
doçentliğini alan, Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda ise İşletme alanında
doktora eğitimi görmüş adaylara müracaat imkanı verildiği tespit edilmiştir.
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) alanı ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan
bir alan olmakla birlikte gerek doçentlik düzeyinde gerekse de doktora düzeyinde
mezun veren bir akademik programdır.
Diğer taraftan, ilgili bölümün akademik kadrosunu incelediğimizde
halihazırda 2 Profesör ve 1 Doçentin görev yaptığı görülmekle birlikte, ilgili
kişilerin doktora ve doçentlik alanlarının YBS olmadığı anlaşılmaktadır. Bu
nedenle, bölüme dahil edilecek iki yeni öğretim üyesinin alanının YBS yerine
Tarım Ekonomisi ve İşletme alanından belirlenmesi kararına yönelik takipçilerimizden
gelen eleştirilerin son derece yerinde olduğunu ifade etmek isteriz.
Bu kapsamda, halen başvuru süreci yeni başlayan bu iki öğretim üyesi kadrosunun yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını YBS mezunları adına Mersin Üniversitesi yönetiminin dikkatlerine sunarız.