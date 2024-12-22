Erdoğan ve Kabine üyelerinden helikopter kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı

Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Öğretmenlikte kariyer basamaklarında yeni dönem
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşında son rakamlar
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
MEB 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
E-ticaret yüzde 1 stopaj dönemi 1 Ocak'ta başlıyor
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
Marmaray günlük yolcu rekoru kırdı
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
KPSS-2024/2 başvuruları ne zaman sona erecek?
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Manavgat'ta şiddetli yağış: 236 kişi mahsur kaldı
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Bakan Tunç: Yeni anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Erdoğan: Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır!
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
Hava trafiğine 'kümülonimbus' engeli
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
Sporcuların üzerine çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erdoğan ve Kabine üyelerinden helikopter kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli için başsağlığı diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 12:54, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:22
Yazdır

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kabine üyelerinden, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düşen helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlara, doktora ve sağlık personeline Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Muğla'da düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber