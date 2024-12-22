71 KPSS puanlı psikoloğa kişiye özel yerleştirme yapıldı!

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 3 Aralık 2024 tarihinde Psikolog almak üzere ilana çıktı.



Söz konusu ilana başvuracak adaylarda şu şartlar arandı:



-Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak,



-2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,



-İyi derecede İngilizce bilmek. (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya karşılığı bir puan almış olmak)



-Çeşitli psikoterapi teknikleri ve testlerine yönelik eğitimleri olmak, iletişim becerisine sahip olmak, işaret dili bilmek ve bunları belgelendirmek (Adaylar bilişsel davranışçı terapi eğitimi, kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi, BDT yönelimli sınav kaygısı ve başa çıkma yolları eğitimi, MMPI eğitimi, yetişkin psikoterapisinde testler eğitimi, çocuk ve ergenlerde kullanılan terapi teknikleri eğitimi, EMDR uygulayıcı eğitimi, farkındalık teknikleri ile psikoterapi uygulamaları eğitimi, diksiyon, işaret dili ile ilgili eğitim aldığını gösterir MEB/Üniversite onaylı sertifikalarının aslını veya onaylı suretini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.),



-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.



Gördüğünüz üzere, alınması planlanan adayı rekabetsiz bir şekilde kazandırmak için ilgili üniversite tarafından tam 10 tane eğitim şartı getirilmiştir.



İşin trajikomik birçok tarafı bulunmakla birlikte üniversite personeline ve öğrencilerine hizmet sunacak Psikoloğun çocuk ve ergenlere yönelik eğitim görmesini istemeyi nasıl izah edelim bilemedik.

Her neyse, ilgili üniversite adrese teslim ilan sonrası yerleştirme sonuçlarını web sayfası üzerinden yayımladı.

Tabi sonuçlar beklediğimiz gibi oldu.



Alınması hedeflenen aday tarif edildi ve kendisi 71 KPSS puanıyla İzmir Demokrasi Üniversitesine tertemiz yerleştirildi.

Peki tanıdığı kimi kimsesi olmayan, KPSS'den 90 üzeri puanlar almış, yetkin genç Psikologlar ne olacak?

Bu sorunun cevabını ülkemizde bırakın verebilecek bir kimse olmadığı gibi dert eden dahi yok!

Yazık, yazık, yazık.

