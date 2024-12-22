Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 15:20, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.
Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara bir araya geldi.