Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü

Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara bir araya geldi.

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