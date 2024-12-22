Hakan Fidan ve Ahmed Şara'dan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Hakan Fidan ve Ahmed Şara ortak açıklama yaptı.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Bugün, Şam'da bulunmaktan, büyük mutluluk duyuyorum. Suriyeli kardeşlerime Şam'dan sesleniyor olmak, benim için bir onur vesilesidir. Konuşmamın başında, 61 yıllık Baas rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelileri, saygıyla anmak istiyorum. Son 14 yıllık özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimizi, hürmetle yad ediyorum. Hepsine, Allah'tan rahmet diliyorum.

-Sizlere, Türk halkının selamlarını getirdim. Sizlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, en iyi dileklerini getirdim. 14 sene boyunca, sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Kardeşlik ve komşuluk hukuku, bunu gerektiriyordu. Bugün, Türkiye olarak, tarihin doğru tarafında yer almış olmanın mutluluğunu duyuyoruz.

"Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacak"

-İnşallah, ülkenizin en zor, en karanlık dönemi geride kaldı. İnşallah, daha güzel günleriniz

olacak. Suriye'nin bütün etnik, dini ve mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak.

Bundan sonraki süreçte, Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz. Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi sizlerin sayesinde mümkündür. Bugün Şam'dayım, çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi, bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin yanınızdadır.

-Bugün, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf

edilmesi ve ekonominin güçlendirilmesi mümkündür. Suriye halkının ülkelerine geri dönüşü mümkündür. Sayın Şara ile yaptığımız görüşmede de bu başlıklara odaklandık. Geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'de istikrarın tesisinin en öncelikli konu olduğunun altını çizdik. Bunun için, öncelikle, ülkede güvenliğin tesisi gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve azınlıkların korunması icap etmektedir

-Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı, kapsayıcı

bir yönetim tesis edilmesi gerekmektedir. Herkesin barış içinde yaşadığı ve adaletin hakim olduğu bir ülke kurmak, yeni Suriye'nin en büyük başarısı ve geleceğinin teminatı olacaktır. Bu amaçları hayata geçirmek için, Suriye'de, devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kaldırılması gerekiyor. Türkiye olarak, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alanındaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Keza, TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla ve özel şirketlerimizle, somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına talimat vermiştir.

-Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelesindeki kararlılığını gördüm. Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye'de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan da temizlenecek.

-PKK/YPG Suriye'yi işgal ediyor. Terör örgütü, Suriye'nin malını çalıyor. Terör havzası oluşturmuş. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı. Suriye'nin ayağa kalkması için uluslararası toplum hareket etmeli.

Şam'a gelirken Cilvegözüne karayolu ile girdik. Bütün şehirleri gördük. 14 sene önce gördüğüm Suriye gitmiş yerine şavaşla harap olmuş bir Suriye gelmiş. Bir önceki rejim için geliştirilen tüm yaptırım yöntemlerinin bir an önce kaldırılması gerekiyor ki eğitim sağlık hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Alt yapının ayağa kaldırılması gerekiyor. Yeni yönetimde güçlü bir irade ve çalışma azmi gördüm bu iradenin de uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerekiyor. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

-İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gaspetmesine de kesinlikle

müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır.

"Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız"

Ahmed Şara'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Bakan Fidan ile kapsamlı bir görüşme yaptık ve Suriye'nin geleceğini görüştük. Türkiye ve Suriye'nin ekonomik iş birliğini önemsiyoruz.

-Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu, bunu unutmayacağız.

-Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil