Beşiktaş'tan seçim açıklaması

Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz."

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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