Gaziantep'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüsteki 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın ardından halk otobüsü yan yatarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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