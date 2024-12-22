Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada, termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma, 2 taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyeler, M-16 piyade tüfeği dipçiği, fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, telefon, gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi."