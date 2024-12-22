Türk iş insanı, Fransa'da takım satın aldı

Fransa'da FC Rouen 1899 takımını Türk iş insanı Tarkan Ser satın aldı.

Mütevazi bir kadrosu olan ve Fransa 3. Lig'inde mücadele eden FC Rouen, önceki gün Fransa liginin istikrarlı takımı Lille ile yapılan kupa maçını 1-0 kaybetti.

'Hedefimiz Ligue 1'de mücadele etmek'

Önemli olanın istikrarı sürdürmek olduğunu ve hakem hataları yüzünden mağlup olduklarını söyleyen Tarkan Ser,

"Ülke futbolumuzun kalınması için önce globalleşmek gerek. Fransa'daki yatırımlarımız arasında yer alan Fc Rouen takımının şu anda 20 bini aşkın taraftarı var. Hedefimiz Ligue 1'de mücadele etmek. Yetenekli ve dünya futbolunda izlenebilir kadro oluşturmak. Geçmişte bünyesinde çok yetenekli ve başarılı oyuncular yetiştiren FC Rouen takımını eski efsane günlerine getirmek ve alt yapıya önem vermek"

dedi.