Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
Şarkıcı Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 19:56, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:58
Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli yaşamını yitirdi.
Kekilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 'Allah rahmet eylesin.' diyenin akıbeti hayır olsun." ifadelerini kullandı.
Sıdıka Kekilli'nin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.