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Volkan Demirel'den Şenol Güneş çıkışı: Sen terbiyesizsin

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki tarafın teknik direktörleri Volkan Demirel ve Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.Volkan Demirel aralarında yaşanan el sıkmama olayına dair konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 22:06, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:10
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Volkan Demirel'den Şenol Güneş çıkışı: Sen terbiyesizsin

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor-Bodrum FK karşılaştı. İki teknik adamdan Şenol Güneş maç öncesi ve maç sonunda Volkan Demirel'in elini sıkmak istese de karşılık alamadı. Mücadele sonrasında Volkan Demirel ve Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş el sıkmama olayına girmediği açıklamasında; "Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Rakip direncini inancını ortaya koyan bir takımdı. Pas isabetimiz ve hızımız düşük olunca zorluk çektik. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama onları daha fazla yapabilirdik. Fazla şut atmalıydık. Yön değiştirmeler vardı ama rakibin zaafını kullanacak işler yapamadık." dedi.

Volkan Demirel ise "Önce şunu söyleyeyim oyuncularımı kutluyorum. Ben burada çok oynadım. Stat ve atmosfer anlamında çok sevdiğim bir yerdir. Bu kadar pozisyon bulup değerlendiremediğinizde olmuyor. Yaşanan bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazıp çizer. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz." sözlerini sarfetti.

Volkan Demirel sözlerinin devamında; "Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." ifadelerini kullandı.

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