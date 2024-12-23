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Yerli üretici pozitif ayrımcılık istiyor

Türkiye'de 1 milyonu geçen otomobil satışlarının yüzde 78'inin ithal olması yerli üreticiler tarafından eleştiriliyor. MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Özellikle binek araçlarda ithal payı çok yüksek. Yerli otomotiv sanayiine pozitif ayrımcılık yapılmalı" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 08:04, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:08
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Yerli üretici pozitif ayrımcılık istiyor

Renault'nun yenilenen ticari araçlarının tanıtımı geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapıldı. Tanıtımda konuşan MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Türkiye pazarının bu yıl gerçekleştirdiği performansı ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini paylaştı.

BİNEKTE İTHALİN PAYI ÇOK YÜKSEK

Türkiye'de çok kaliteli bir otomobil üretimi olduğuna dikkat çeken MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Türkiye'de çok iyi markalar var. Çok iyi üretimler yapıyoruz. Rekabetle otomotiv sektörünün büyümesini istiyoruz. Türkiye'de şu anda ithalat önemli bir pay tutuyor. Binek araçlarda özellikle ithal payı çok yüksek. Türkiye'de yapılan bunca yatırım ve bunca emeğe karşılık bu rakamın yüksek çıkması gerçekten düşündürücü. Demek ki bir miktar yerli otomotiv sanayisine yönelik pozitif ayrımcılığın yapılması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

HERKES ÇOK SATTI AMA KAZANAMADI

GSR2 yönetmeliğiyle bu yıl hızlı bir satışa şahitlik ettiklerini söyleyen Berk Çağdaş, "Güvenlik standartları zorunluluğu bütün markaların büyük kampanyalara girişmelerine sebep oldu. Bu kampanyalar neticesinde araçlar tabii ki çok büyük fiyat indirimleriyle müşterinin alımı için cazip hale getirildi. Rekabetten çok bir stok eritmesi ve kampanyasıydı bu. Dolayısıyla gelinen bu noktada bu yüksek adetlerin arkasında yatan esas unsur budur. 2024 adet anlamında yüksek olsa da otomotiv firmalarının karlılığı anlamında olumlu bir yıl olmadı" dedi.

KREDİDE MUSLUKLAR İLK ÇEYREKTE AÇILIR

Yeni Şafaktan Şurayip Alabay'ın haberine göre; 2025'in de 1 milyon adetlik satışlara tanıklık edeceğini vurgulayan MAİS Genel Müdürü, "Çünkü artık 1 milyonun altında bir pazar olabilmesi için ekstra makro ekonomik ve makro politik gelişmelerin olması lazım. Türkiye'de hala 1000 kişiye 177 araç düşüyor. Bu Avrupa ülkelerinde 550'yi geçmiş durumda. Ne kadar potansiyel olduğunu gösteriyor. Ekonomik göstergeler normale döndüğü zaman ve kredi muslukları açıldığında önümüzdeki dönemde organik bir talep artışı olacaktır. Enflasyondaki gelişmelere bakıldığında şubat veya mart kredilerin açılması gibi bir benim beklentim var" diye konuştu.

KANGOO'NUN FİYATI 1 MİLYON 140 BİN LİRA

  • Avrupa'da pick-up modeller hariç hafif ticari araçlarda birinci sırada yer alan Renault, aynı başarıyı Türkiye'de de yakalama hedefiyle Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını tüm kullanıcılarının beğenisine sundu. Berk Çağdaş, satışlarının en az yüzde 20'sinin hafif ticari araçlardan oluşmasını hedeflediklerini belirtti. Bugünden itibaren satışa çıkacak yeni Master, panelvan gövde tipinde 1 milyon 495 bin liradan, kamyonet gövde tipinde ise 1 milyon 420 bih liradan başlayan fiyatla kullanıcılara sunulacak. Trafic'in fiyatı 1 milyon 301 bin, Kangoo modelinin fiyatı ise 1 milyon 140 bin liradan başlıyor.

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