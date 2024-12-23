Belgrad Ormanı İBB'den bakanlığa geçiyor iddiası

Yeni Şafak'ın haberine göre; İstanbul'un akciğerleri olarak bilinen Belgrad Ormanları'nın idaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün himayesine geçiyor. İki ana giriş kapısı bulunan ormanın güvenlik ve temizlik işleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılıyordu. Mevcut kira anlaşmasının süresi doldu. 10 yıl önce İBB'ye tahsis edilen idare, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne verilecek.