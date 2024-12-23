Personeline araç tahsis eden şirketler büyük risk altında!

Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Çamaşır suyu içen 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net' ten!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
Cumhurbaşkanlığı anketinde Suriye etkisi!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
Mecliste gündem memurlara yönelik düzenleme ve GSS borçları
5 kurum toplamda 155 personel alacak
5 kurum toplamda 155 personel alacak
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Mersin gümrükte rüşvet operasyonu: 91 tutuklama
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Sosyal harcamaya 9,1 trilyon lira
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
Ticari araçlarda kamera zorunluluğu, o tarihte başlıyor
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
'Salı veya Çarşamba günü asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor'
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Kabine toplanıyor: Gündemde Asgari Ücret ve Suriye
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Ekonomi gündemi yeni haftada yoğun!
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da korkutan deprem!
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanı'mız haklı çıktı mı çıkmadı mı?
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Hakan Fidan: PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yok!
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Cevdet Yılmaz: Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Türkiye 2024'te en çok hangi konuları konuştu?
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Yatarken telefonla uğraşanlar dikkat!
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Bahçeli: Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Memurlara ilişkin düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'a gelecek
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
Asgari Ücrette karar haftası: Salı veya çarşamba açıklanacak
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
TÜİK açıkladı: Yurt dışına beyin göçünün en çok olduğu alanlar
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak yeni düzenlemeler
Motorine 58 kuruş zam geldi
Motorine 58 kuruş zam geldi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Emniyet'te FETÖ temizliği: 1194 personel pasif göreve çekildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Personeline araç tahsis eden şirketler büyük risk altında!

Üst düzey yöneticilere ve personele tahsis edilen araçların iş dışı kullanım giderlerinin "net ücret" kabul edilip vergilendirilmesi, vergi incelemelerinde önemli bir risk oluşturuyor. Abdullah Tolu'nun köşe yazısında bu konu detaylıca ele alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 08:28, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:18
Yazdır
Personeline araç tahsis eden şirketler büyük risk altında!

Ekonomimden Abdullah Tolu'nun yazısına göre; Son dönemlerde vergi kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni bir tartışma konusu gündeme geldi: Şirketlerin yöneticilere ve personele tahsis ettiği araçların vergisel durumu. Vergi incelemelerinde bu araçların iş dışı kullanımına ilişkin giderlerin, çalışanlara sağlanan bir menfaat olarak değerlendirilip, ücret kabul edilmesi gerektiği iddia ediliyor. Bu yaklaşım, şirketler için ciddi bir vergi riski yaratıyor.

Mevzuatta Bir Değişiklik Yok Ama Yaklaşım Değişti

Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. Maddesi, çalışanlara sağlanan ayni ve nakdi menfaatlerin ücret kapsamında değerlendirileceğini öngörüyor. Ancak, bu düzenleme uzun süredir var olmasına rağmen, yakın zamanda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna karşın Maliye, bu konuda yeni bir yorum getirerek, iş dışı kullanım giderlerini ücret olarak kabul etmeye başladı.

Maliye'nin bu yaklaşımı, 2012 tarihli bir özelgeye dayanıyor. Özelgede, yöneticilere tahsis edilen araçların iş dışı kullanımının "net ücret" kabul edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Aynı görüş, vergi incelemelerine de yansımış durumda. Bu kapsamda, araçların işe geliş-gidiş veya tatil gibi iş dışı kullanımına ilişkin giderler brütleştirilip gelir vergisi stopajı kesintisi yapılıyor.

Danıştay'ın Görüşü

Danıştay 9. Dairesi'nin yakın tarihli bir kararında, Maliye'nin bu yorumunu doğrulayan ancak varsayımlara dayalı cezalı tarhiyatlara karşı dikkat çeken bir yaklaşım benimsendi. Kararda, iş dışı kullanımın somut verilerle ispatlanması gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde yapılan cezalı tarhiyatların hukuka uygun olmayacağı ifade edildi.

Maliye'nin Görüşü Eleştiriliyor

Maliye'nin araçların iş dışı kullanımını ücret olarak değerlendirme yaklaşımı oldukça zorlama bir yorum. Araçların tahsis edilmesinin tamamen iş amaçlı olduğu, çalışanların cebine giren bir nakdi fayda sağlamadığı belirtiliyor. Tolu, şirketlere ait cep telefonu ve bilgisayarların eve götürülmesinin ücret sayılmadığını hatırlatarak, araç tahsisinin de aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Gider Kısıtlaması Zaten Sorunu Çözüyor

Tolu, 7194 sayılı Kanun'la getirilen binek otomobil giderlerine ilişkin yüzde 70 - 30 gider kısıtlamasının bu sorunu çözdüğünü ifade ediyor. Araç giderlerinin yüzde 30'unun otomatik olarak KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) olarak matraha eklenmesi nedeniyle, bu giderlerin bir daha ücret olarak vergilendirilmesinin gerekmediği belirtiliyor.

"Ağaçlarla Uğraşırken Ormanı Görmemek"

Tolu, Maliye'nin kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek yerine, kayıtlı şirketlerin üzerinde vergi yükünü artırmaya yönelik çabalarını eleştiriyor. Bu tür tartışmaların enerji kaybına yol açtığını ve daha önemli alanlara odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç

Şirketlerin, yöneticilere ve personele tahsis edilen araçların iş dışı kullanımına yönelik vergi incelemelerinde dikkatli olması gerekiyor. Maliye'nin ise bu konuda daha kapsayıcı ve adil bir değerlendirme yapması gerektiği ifade ediliyor. Abdullah Tolu'nun ifadesiyle, kayıt dışı ekonomiye yönelerek gerçek vergi kayıplarına odaklanılması önem taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber