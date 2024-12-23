Halep'ten Galatasaray'a selam
Halep'te yaşayan bir Suriyeli, CNN Türk'e verdiği röportajda koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek tüm taraftarlara sevgilerini gönderdi. Galatasaray'a olan ilgisinin 1988'deki Neuchatel Xamax maçından sonra başladığını söyleyen vatandaş, Türkçe öğrenme motivasyonunu da bu sevgiye bağladı.
Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 08:56, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:59
Halep'te bir Suriyeli vatandaşın, CNN Türk'e verdiği röportaj yüzleri gülümsetti.
Koyu Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Halepli, tüm Galatasaray taraftarına selamlarını yolladı.
1988 senesindeki Neuchatel Xamax maçından sonra resmen koyu bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen Suriyeli vatandaş,
"Bütün Galatasaraylılara sevgilerimi yolluyorum. Bu sevgi sayesinde Türkçe
öğrenmeye başladım. Şimdiye kadar iki maç izledim; biri Ali Sami Yen'de, diğeri
Gaziantep'teydi. Büyük bir Galatasaray taraftarıyım." sözleriyle takımına olan
tutkusunu dile getirdi.