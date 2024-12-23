Dolar 35,22 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 35,22 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 17:20, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,1890
|35,1900
|35,2190
|35,2200
|Avro
|36,6500
|36,6510
|36,7850
|36,7860
|Sterlin
|44,1700
|44,1800
|44,1450
|44,1550
|İsviçre frangı
|39,3840
|39,3910
|39,2560
|39,2610
|ANKARA
|ABD doları
|35,1590
|35,2390
|35,1890
|35,2690
|Avro
|36,6100
|36,6900
|36,7450
|36,8250
|Sterlin
|44,1100
|44,3200
|44,0850
|44,2950