Dolar 35,22 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,1890 35,1900 35,2190 35,2200 Avro 36,6500 36,6510 36,7850 36,7860 Sterlin 44,1700 44,1800 44,1450 44,1550 İsviçre frangı 39,3840 39,3910 39,2560 39,2610 ANKARA ABD doları 35,1590 35,2390 35,1890 35,2690 Avro 36,6100 36,6900 36,7450 36,8250 Sterlin 44,1100 44,3200 44,0850 44,2950