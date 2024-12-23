2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 43,49 oldu. Bu oran aynı zamanda 2025 için Yeniden Değerleme Oranı.

2025 yılında vergi, harç ve cezalar gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de Yeniden Değerleme Oranı nispetinde zamlanacak.

En düşük 2025 motorlu taşıtlar vergisi

Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarka hesaplandığında motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL'den 4 bin 835 TL'ye yükseldi.

Silindir hacmi 1301 - 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.

Hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek? İşte motora göre 2025 MTV'si

Motor Hacmi ve Araç Bedeline Göre Liste

1300 cm³ ve Aşağısı

260.000 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 4.835 TL 4-6 yaş: 2.253 TL 7-11 yaş: 1.884 TL 12-15 yaş: 1.421 TL 16 ve yukarı yaş: 499 TL

260.000-374.219 TL Arası: 1-3 yaş: 5.314 TL 4-6 yaş: 2.477 TL 7-11 yaş: 2.069 TL 12-15 yaş: 1.567 TL 16 ve yukarı yaş: 552 TL

374.219 TL Üstü: 1-3 yaş: 5.804 TL 4-6 yaş: 2.701 TL 7-11 yaş: 2.265 TL 12-15 yaş: 1.711 TL 16 ve yukarı yaş: 595 TL



1301 - 1600 cm³

260.000 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 8.423 TL 4-6 yaş: 4.218 TL 7-11 yaş: 3.663 TL 12-15 yaş: 2.589 TL 16 ve yukarı yaş: 994 TL

260.000-374.219 TL Arası: 1-3 yaş: 9.269 TL 4-6 yaş: 4.642 TL 7-11 yaş: 4.032 TL 12-15 yaş: 2.839 TL 16 ve yukarı yaş: 1.086 TL

374.219 TL Üstü: 1-3 yaş: 10.113 TL 4-6 yaş: 5.062 TL 7-11 yaş: 4.390 TL 12-15 yaş: 3.090 TL 16 ve yukarı yaş: 1.179 TL



1601 - 1800 cm³

651.828 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 16.371 TL 4-6 yaş: 8.551 TL 7-11 yaş: 7.524 TL 12-15 yaş: 4.591 TL 16 ve yukarı yaş: 1.774 TL

651.828 TL'yi Aşan: 1-3 yaş: 17.867 TL 4-6 yaş: 9.323 TL 7-11 yaş: 8.220 TL 12-15 yaş: 5.015 TL 16 ve yukarı yaş: 1.941 TL



1801 - 2000 cm³

651.828 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 25.793 TL 4-6 yaş: 13.268 TL 7-11 yaş: 11.675 TL 12-15 yaş: 6.949 TL 16 ve yukarı yaş: 2.732 TL

651.828 TL'yi Aşan: 1-3 yaş: 28.144 TL 4-6 yaş: 14.480 TL 7-11 yaş: 12.736 TL 12-15 yaş: 7.579 TL 16 ve yukarı yaş: 2.983 TL



2001 - 2500 cm³

813.987 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 38.697 TL 4-6 yaş: 18.764 TL 7-11 yaş: 17.550 TL 12-15 yaş: 10.482 TL 16 ve yukarı yaş: 4.146 TL

813.987 TL'yi Aşan: 1-3 yaş: 42.593 TL 4-6 yaş: 21.857 TL 7-11 yaş: 20.460 TL 12-15 yaş: 12.246 TL 16 ve yukarı yaş: 4.523 TL



2501 - 3000 cm³

1.629.115 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 53.953 TL 4-6 yaş: 31.357 TL 7-11 yaş: 29.323 TL 12-15 yaş: 15.771 TL 16 ve yukarı yaş: 5.782 TL

1.629.115 TL'yi Aşan: 1-3 yaş: 58.865 TL 4-6 yaş: 34.203 TL 7-11 yaş: 31.992 TL 12-15 yaş: 17.208 TL 16 ve yukarı yaş: 6.308 TL



3001 - 3500 cm³

1.629.115 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 82.174 TL 4-6 yaş: 49.391 TL 7-11 yaş: 44.538 TL 12-15 yaş: 22.232 TL 16 ve yukarı yaş: 8.895 TL

1.629.115 TL'yi Aşan: 1-3 yaş: 89.653 TL 4-6 yaş: 53.877 TL 7-11 yaş: 48.586 TL 12-15 yaş: 24.246 TL 16 ve yukarı yaş: 8.895 TL



3501 - 4000 cm³

2.607.770 TL'yi Aşmayan: 1-3 yaş: 129.202 TL 4-6 yaş: 74.255 TL 7-11 yaş: 65.703 TL 12-15 yaş: 29.323 TL 16 ve yukarı yaş: 11.675 TL

2.607.770 TL'yi Aşan: 1-3 yaş: 140.962 TL 4-6 yaş: 81.297 TL 7-11 yaş: 71.687 TL 12-15 yaş: 31.992 TL 16 ve yukarı yaş: 12.736 TL



4001 cm³ ve Yukarısı