Misafirlik kabusa döndü! 8 kişi acillik oldu
Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı evdeki 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 09:47, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:38
Gercüş Yolağzı Mahallesi'nde aynı aileden 6 kişi ve misafirliğe giden 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6), Yasemin K. (8), Alyenur K. (12), Meryem K. (9), Delal El H. (16) ve Selva Abdullah E. (58), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.