Uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2024 09:51, Son Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:52
Son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 24 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 358 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 63 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.